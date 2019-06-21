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Espreso.tvОбществоПророссийский олигарх скупает третий информационный канал менее чем за год, а власть не считает это проблемой, - Даниленко

Пророссийский олигарх скупает третий информационный канал менее чем за год, а власть не считает это проблемой, - Даниленко

Об этом сказала Татьяна Даниленко, бывшая журналистка канала ZIK в эфире ток-шоу "Право на власть"

"Когда год назад появились слухи о том, что канал будет покупать Медведчук, нас пикетировали право-радикальные группировки, они жгли шины и не давали проходить журналистам на работу. Сейчас, когда канал реально купил Медведчук, не появилось ни одного украинского политика, который бы высказался в поддержку канала и 420 его сотрудников. высказался только Николай Княжицкий из "Народного фронта", - сказала Даниленко.

Журналистка и телеведущая Татьяна Даниленко ушла с телеканала ZIK из-за приобретения вещателя окружением Виктора Медведчука.

"Говорят, что информационные каналы - это лишь десятая часть медиа-рынка, и они не оказывают влияния. Мой ответ - это третье место Бойко на президентских выборах. Бойко, который еще в 2014 году имел весьма призрачные политические перспективы", - считает телеведущая.

Напомним, новый владелец канала ZIK - соратник Виктора Медведчука - Тарас Козак. Поэтому канал оставили ряд топ-менеджеров и журналистов: оставил должность генеральный директор Игорь Туркевич, журналисты Сергей Рахманин, Остап Дроздов и Вахтанг Кипиани.

 

 

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