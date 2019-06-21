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Espreso.tvОбществоПодозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика освободили из-под стражи

Подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика освободили из-под стражи

Всех подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика освободили из-под стражи - двоих из них отпустили под круглосуточный домашний арест, а еще у одного вообще нет меры пресечения

Об этом сообщает Радио Свобода.

Решение не продлевать пребывание в СИЗО для Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе приняла 21 июня судья Киевского районного суда Одессы Юлия Федулеева.

Оба подозреваемые находились под стражей с сентября 2018 года. Третьего подозреваемого Торнике Герасина (Нагладзе), который имеет инвалидность 1-й группы, отпустили из-под стражи под домашний арест еще в ноябре 2018 года. Судья приняла такое решение после многих ходатайств, в частности, со стороны грузинского консульства, в связи с тяжелым состоянием здоровья Нагладзе.

Сейчас у Торнике Герасина вообще нет меры пресечения, уточнил его адвокат Владимир Поярков. Продлевать домашний арест отказались в Печерском суде Киева несколько недель назад.

  • Напомним, что изначально следствие рассматривало 5 версий нападения. Впоследствии 2 версии отвергли. 25 сентября 2018 года по делу о нападении на Олега Михайлика задержали трех подозреваемых. Михайлик заявил, что не знает подозреваемых в покушении на него, задержанных полицией.
  • Михайлик подозревает Генпрокуратуру и Нацполицию в саботаже по расследованию нападения на него.

 

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