Подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика освободили из-под стражи

21 июня, 2019, 22:27

Всех подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика освободили из-под стражи - двоих из них отпустили под круглосуточный домашний арест, а еще у одного вообще нет меры пресечения

Об этом сообщает Радио Свобода.

Решение не продлевать пребывание в СИЗО для Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе приняла 21 июня судья Киевского районного суда Одессы Юлия Федулеева.

Оба подозреваемые находились под стражей с сентября 2018 года. Третьего подозреваемого Торнике Герасина (Нагладзе), который имеет инвалидность 1-й группы, отпустили из-под стражи под домашний арест еще в ноябре 2018 года. Судья приняла такое решение после многих ходатайств, в частности, со стороны грузинского консульства, в связи с тяжелым состоянием здоровья Нагладзе.

Сейчас у Торнике Герасина вообще нет меры пресечения, уточнил его адвокат Владимир Поярков. Продлевать домашний арест отказались в Печерском суде Киева несколько недель назад.