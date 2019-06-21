Перспективы политических партий на выборах: "Еспресо.Дебаты" в 19:15

21 июня, 2019, 18:00

Еспресо продолжает цикл программы "Еспресо.Дебаты". Присоединяйтесь к просмотру сегодня

Говорим о рейтингах, перспективах политических партий, решениях Конституционного Суда относительно указа президента о прекращении полномочий Верховной Рады VII созыва и других главных событиях.

Начало в 19:15.

Ведущий - Сергей Руденко.

Гости: