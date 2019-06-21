Перспективы политических партий на выборах: "Еспресо.Дебаты" в 19:15
21 июня, 2019, 18:00
Еспресо продолжает цикл программы "Еспресо.Дебаты". Присоединяйтесь к просмотру сегодня
Говорим о рейтингах, перспективах политических партий, решениях Конституционного Суда относительно указа президента о прекращении полномочий Верховной Рады VII созыва и других главных событиях.
Начало в 19:15.
Ведущий - Сергей Руденко.
Гости:
- Андрей Карпов - "Европейская Солидарность"
- Ярослав Юрчишин - "Голос"
- Дмитрий Наталуха - "Слуга народа"
- Игорь Мирошниченко - ВО "Свобода"
- Роман Бочкала - журналист
- Евгений Будерацкий - журналист
- Алексей Братущак - журналист
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