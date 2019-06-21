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Espreso.tvОбществоПерспективы политических партий на выборах: "Еспресо.Дебаты" в 19:15

Перспективы политических партий на выборах: "Еспресо.Дебаты" в 19:15

Еспресо продолжает цикл программы "Еспресо.Дебаты". Присоединяйтесь к просмотру сегодня

Говорим о рейтингах, перспективах политических партий, решениях Конституционного Суда относительно указа президента о прекращении полномочий Верховной Рады VII созыва и других главных событиях.

Начало в 19:15.

Ведущий - Сергей Руденко.

Гости:

  • Андрей Карпов - "Европейская Солидарность"
  • Ярослав Юрчишин - "Голос"
  • Дмитрий Наталуха - "Слуга народа"
  • Игорь Мирошниченко - ВО "Свобода"
  • Роман Бочкала - журналист
  • Евгений Будерацкий - журналист
  • Алексей Братущак - журналист

 

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