Отравление в Луганской области: еще 11 человек госпитализированы
21 июня, 2019, 08:43
Количество заболевших после купания в озере Песочное в Рубежном Луганской области возросло до 38 человек
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"20 июня в Рубежанскую городскую больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит дополнительно госпитализированы 11 человек. Всего остаются госпитализированными 38 человек (из них 31 ребенок)", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте событий продолжаются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
Напомним, госпитализировали тех людей, которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное.
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