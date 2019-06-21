Отравление в Луганской области: еще 11 человек госпитализированы

21 июня, 2019, 08:43

Количество заболевших после купания в озере Песочное в Рубежном Луганской области возросло до 38 человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 июня в Рубежанскую городскую больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит дополнительно госпитализированы 11 человек. Всего остаются госпитализированными 38 человек (из них 31 ребенок)", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте событий продолжаются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

Напомним, госпитализировали тех людей, которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное.