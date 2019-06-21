//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОтравление в Луганской области: еще 11 человек госпитализированы

Отравление в Луганской области: еще 11 человек госпитализированы

Количество заболевших после купания в озере Песочное в Рубежном Луганской области возросло до 38 человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 июня в Рубежанскую городскую больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит дополнительно госпитализированы 11 человек. Всего остаются госпитализированными 38 человек (из них 31 ребенок)", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте событий продолжаются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

Напомним, госпитализировали тех людей, которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2019 пятница

больше новостей

21 июня, 2019 пятница

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать