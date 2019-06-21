Оккупанты обстреляли прифронтовое село, ранив пенсионерку

21 июня, 2019, 13:57

Российские оккупанты на Донбассе обстреляли жилой сектор села Чермалык в Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Захватчики совершили преступление 20 июня около 23:00. Террористы применили станковый противотанковый гранатомет, зенитную установку ЗУ-23-2 и стрелковое оружие.

В результате вражеского обстрела осколочное ранение ключицы получила 66-летняя мирная жительница. Женщина госпитализирована в городскую больницу Мариуполя.

Кроме того, российские наемники повредили частный дом в этом же населенном пункте по улице Первомайской, 41.