Оккупанты обстреляли прифронтовое село, ранив пенсионерку
21 июня, 2019, 13:57
Российские оккупанты на Донбассе обстреляли жилой сектор села Чермалык в Донецкой области
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Захватчики совершили преступление 20 июня около 23:00. Террористы применили станковый противотанковый гранатомет, зенитную установку ЗУ-23-2 и стрелковое оружие.
В результате вражеского обстрела осколочное ранение ключицы получила 66-летняя мирная жительница. Женщина госпитализирована в городскую больницу Мариуполя.
Кроме того, российские наемники повредили частный дом в этом же населенном пункте по улице Первомайской, 41.
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