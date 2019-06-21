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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли прифронтовое село, ранив пенсионерку

Оккупанты обстреляли прифронтовое село, ранив пенсионерку

Российские оккупанты на Донбассе обстреляли жилой сектор села Чермалык в Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Захватчики совершили преступление 20 июня около 23:00. Террористы применили станковый противотанковый гранатомет, зенитную установку ЗУ-23-2 и стрелковое оружие.

В результате вражеского обстрела осколочное ранение ключицы получила 66-летняя мирная жительница. Женщина госпитализирована в городскую больницу Мариуполя.

Кроме того, российские наемники повредили частный дом в этом же населенном пункте по улице Первомайской, 41.

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