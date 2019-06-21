Небрежность на 26 млн грн: главному бухгалтеру киевского метрополитена объявили подозрение

21 июня, 2019, 20:41

Киевская прокуратура объявила подозрение главному бухгалтеру КП "Киевский метрополитен" из-за служебной халатности

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Киевская местная прокуратура совместно со следователями и оперативными работниками управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве разоблачили в служебной халатности главного бухгалтера Киевского метрополитена.



"Как установлено следствием, в 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда, в результате служебной халатности главного бухгалтера ни были вычислены штрафные санкции за нарушение условий поставки и ввода в эксплуатацию поездов, повлекшее ущерб предприятию на сумму свыше 26 млн грн", - отмечается в сообщении.



Сообщается, что действия должностного лица квалифицированы по ч. 2. ст. 364 УК Украины.



В дальнейшем в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям других руководителей КП "Киевский метрополитен".



Досудебное расследование продолжается.