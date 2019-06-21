Нафтогаз закупает аудиторские услуги за 6 млн для подготовки выпуска евробондов

21 июня, 2019, 18:17

Нафтогаз объявил тендер на покупку аудиторских услуг для подготовки к выпуску еврооблигаций компании

Об этом сообщает департамент по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

"Основными задачами, которые должны быть реализованы, является подготовка и выпуск писем-заверений для выпуска еврооблигаций, а также просмотр и предоставление комментариев относительно другой информации Проспекта эмиссии для выпуска еврооблигаций на основе консолидированной финансовой отчетности. Подготовка соответствующих документов является стандартным условием для выпуска еврооблигаций" , - сообщают в Нафтогазе.

Аудитором выбрана компания ЗАО "Делойт энд Туш ЮСК", входящая в сеть Deloitte Touche Tohmatsu Limited, которая входит в четверку крупнейших аудиторских фирм мира. Ранее Deloitte проводил аудит консолидированной отчетности Нафтогаза с 2012 по 2018 годы.