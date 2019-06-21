На выходных из-за марша равенства "КиевПрайд 2019" изменится режим работы метро
Об этом сообщается на сайте Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
"22-23 июня в связи с проведением массовых мероприятий в центральной части города изменится работа станций метрополитена" Дворец спорта "," Площадь Льва Толстого "и" Театральная ", - говорится в сообщении.
В частности, с 18:00 22 июня до окончания работы на вход / выход закроют станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" и "Театральная" - станции будут работать только в режиме пересадочного узла.
23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход / выход станции метро "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта". Поэтому, электропоезда будут проезжать эти станции без остановок.
Движение наземного общественного транспорта будет организовано следующим образом:
троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, площади Космонавтов до ул. Леонтовича;
автобусов маршрута № 20 от ж / м Корчеватое до ул. Большая Васильковская по собственному маршруту, далее - ул. Саксаганского - ул. Антоновича, далее в направлении ж / м Корчеватое по собственному маршруту;
автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади; автобусов маршрута № 114 от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Лобановского;
автобусов маршрута № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец Спорта".
Кроме того, на время проведения мероприятий, будет организовано движение маршруток:
№ 189 от ул. Чернобыльской до б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича и в обратном направлении б-ром Т. Шевченко);
№ 231 от ул. Кадетский Гай до б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)
№ 429 от ул. Тулузы в б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)
№ 433 от ул. Жолудева до б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)
№ 450 от ул. Соломенской до пл. Победы по собственной схеме, далее ул. Старовокзальная - ул. Жилянская (в обратном направлении ул. Саксаганского) - далее по собственной схеме;
№ 575 от ул. Сергея Данченко в б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича).
- Напоминаем, в Киеве 23 июня состоится марш равенства "КиевПрайд 2019"
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