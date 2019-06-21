На выходных воздух раскалится до +36, - синоптик

21 июня, 2019, 12:45

На выходных, 22 и 23 июня, летняя жара продлится в Украине

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.

В течение дня воздух раскалится до + 31 + 36 градусов. В западных областях ожидается + 28 + 32 градуса.

Кратковременные дожди с грозами пройдут в западной части, к ним присоединятся Виннитчина и Житомирщина. Во время гроз возможны сильные ливни, шквалы и град. На остальной территории будет сухо и солнечно.

В Киеве 22-23 июня ожидается сильная жара, + 32 + 34 градуса. Осадки в столице маловероятны, только вечером в воскресенье пройдет дождь с грозой.

Жара спадет 25-26 июня.