На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел мощный взрыв

21 июня, 2019, 17:35

В юго-западной Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions произошел мощный взрыв

Об этом сообщает NBC Philadelphia.

Чрезвычайное происшествие на нефтеперерабатывающем заводе произошел в 4 утра, говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время причины взрыва неизвестны, в результате взрыва никто не пострадал.

Отмечается, что после взрыва на нефтеперерабатывающем предприятии возник пожар, который удалось частично ликвидировать за полтора часа.

Людей из близлежащих территорий не эвакуировали, несмотря на масштабное задымление. В то же время, управление по чрезвычайным ситуациям Филадельфии издало приказ о предоставлении жителям укрытия к востоку от места пожара, говорится в сообщении.

Отмечается, что очевидцы, которые живут неподалеку от завода, заявили, что взрыв потряс их дома, а шлейф густого дыма покрывал большую часть Сентер-Сити и Южной Филадельфии.

Отмечается, что Philadelphia Energy Solutions является крупнейшим НПЗ на восточном побережье США. Завод работает более 150 лет, он играл важную роль в подъеме американской нефтяной промышленности в 19 веке. Сейчас на предприятии работает около тысячи рабочих.