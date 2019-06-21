На Черниговщине поймали 50-летнего мужчину, который приставал к маленьким девочкам и уговаривал их раздеться

21 июня, 2019, 13:09

Мужчина приставал на улицах разных поселков к маленьким девочкам под предлогом медицинского осмотра

Об этом первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.

Отмечается, что в мае 2019 г. в полицию Черниговщины стали поступать сообщения о том, что неизвестный мужчина цепляется на улицах разных поселков к маленьким девочкам под предлогом медицинского осмотра.

19 июня 2019 г. в Черниговской области неизвестный на улице поселка представился врачом, завел девочку 2009 г.р. в неработающую школу, где под предлогом осмотра заставил ребенка раздеться и рассматривал обнаженное тело ребенка.

В четверг, 20 июня, полицейские задержали этого человека (1968 г.р.). Сообщается, что он - житель Чернигова, ранее неоднократно судимый за совершение половых преступлений в отношении детей:

После этих случаев с детьми работали психологи.