На Черниговщине поймали 50-летнего мужчину, который приставал к маленьким девочкам и уговаривал их раздеться
Об этом первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.
Отмечается, что в мае 2019 г. в полицию Черниговщины стали поступать сообщения о том, что неизвестный мужчина цепляется на улицах разных поселков к маленьким девочкам под предлогом медицинского осмотра.
19 июня 2019 г. в Черниговской области неизвестный на улице поселка представился врачом, завел девочку 2009 г.р. в неработающую школу, где под предлогом осмотра заставил ребенка раздеться и рассматривал обнаженное тело ребенка.
В четверг, 20 июня, полицейские задержали этого человека (1968 г.р.). Сообщается, что он - житель Чернигова, ранее неоднократно судимый за совершение половых преступлений в отношении детей:
После этих случаев с детьми работали психологи.
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