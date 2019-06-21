На Amazon начали продавать браслет, который бьет током за употребление фаст-фуда
Об этом пишет Esquire .
Устройство на сегодняшний день на Amazon стоит около $199. Оно бьет напряжением в 30 вольт.
По словам разработчиков, регулярный боль от ударов током заставит владельцев браслета отказаться от своих вредных привычек.
Отмечается, что устройство бьет своего владельца током каждый раз, когда он ест вредную пищу, курит или грызет ногти. Работа браслета контролируется мобильным приложением. Также сообщается, что доступ к приложению могут получить близкие и знакомые владельца, который хочет избавиться от вредных привычек.
"Удар током случится после того, как вы нажали кнопку "наказать себя". Это требует некоторой личной силы воли, или, конечно, вы могли бы доверять своим друзьям, чтобы они "шокировали вас"", - добавили разработчики.
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