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Espreso.tvОбществоМВД Грузии назвало разгон протестов "пропорциональными мерами"

МВД Грузии назвало разгон протестов "пропорциональными мерами"

Министерство внутренних дел Грузии назвало разгон полицией акции протеста в Тбилиси "пропорциональными мерами" для того, чтобы отвлечь вторжение в здание парламента

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

"Несмотря на просьбы МВД, протестующие продолжали пытаться ворваться в парламент, сопротивляться полиции и не подчиняться закону. Соответственно, полиция приняла пропорциональные меры, предусмотренные законом, с целью предотвратить вторжение в здание парламента, нанесение вреда здоровью полиции, нарушение закона и физическое противостояние", - говорится в сообщении.

В МВД заявили, что протесты вокруг парламента "вышли за рамки свободы слова и закона о мирных собраниях и получили насильственной характер".

Ранее сообщалось, что во время протестов пострадали по меньшей мере 14 митингующих и 38 полицейских .

Напомним, в Тбилиси 20 июня проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которая продолжилась в зале пленарных заседаний парламента. Заседание открыл президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, сев в кресло спикера парламента Грузии.

Представители оппозиционных фракций "Европейская Грузия" и "Единое нацдвижение" с государственными флагами заблокировали президиум парламента.

По словам главы фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, Гаврилов сел в кресло главы парламента Грузии без согласования с организаторами заседания.

Выступление российского депутата в парламенте Грузии спровоцировало массовые протесты в Тбилиси и попытку штурма парламента. Полиция начала разгонять и задерживать протестующих, в том числе с применением слезоточивого газа, возникли столкновения. Протестующие начали строить баррикады на проспекте Руставели.

Лидер партии "Новая Грузия" Вашадзе заявил, что протестующие снова соберутся на проспекте Руставели в 19:00.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который в это время находился с официальным визитом в Баку, напомнил, что Россия является страной-оккупантом, поэтому видеть выступление в грузинском парламенте российского депутата "очень тяжело".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что противостояние в стране выгодно России, а организаторы протестов в Тбилиси действуют в интересах государства-агрессора .

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