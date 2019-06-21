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Espreso.tvОбществоМустафа Найем не идет на выборы в Раду

Мустафа Найем не идет на выборы в Раду

Народный депутат Мустафа Найем не будет идти на внеочередные парламентские выборы 21 июля 2019 года

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я принял решение не баллотироваться в следующий созыв Верховной Рады. Объединения тех, с кем хотелось бы работать, не произошло - многие единомышленники идут в парламент по разным спискам. А баллотироваться по мажоритарному округу и в очередной раз оказаться в парламенте без команды - считаю неправильным ", - говорится в сообщении.

Он отметил, что будет искать себя в правоохранительной сфере.

"Я никуда не ухожу и буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на деоккупированных территориях", - добавил Найем.

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