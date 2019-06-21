Молиться в церкви можно сидя, - ПЦУ

21 июня, 2019, 15:37

В храмах единой поместной Православной Церкви Украины сидеть не запрещено

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook.

"Молитва - это наше общение с Богом, и оно прежде всего должно быть искренним. Самое важное в молитве - не стояние или сидение, а наше открытое сердце, полное веры и любви к своему Творцу", - говорится в сообщении.

Однако, отмечают, что во время особо важных моментов богослужения (чтение Евангелия или Евхаристического канона как центральной части Божественной литургии) следует стоять.

Стояние - признак большого уважения, ведь выдающихся деятелей мы всегда приветствуем стоя ", - добавили в церкви.