Медреформа: в Виннице ввели новую систему контроля услуг врачей

21 июня, 2019, 17:57

Посетители центров первичной медико-санитарной помощи города получили возможность оставлять свой отзыв через онлайн сервис Revizion о качестве оказания медицинской помощи семейными врачами

Об этом сообщается на сайте Моя Винница.

20 июня состоялась презентация сервиса Revizion в актовом зале Центра первичной медико-санитарной помощи №2. Система собирает и группирует оценки потребителей услуг - после этого руководители учреждений анализируют эту информацию и занимаются решением проблемных ситуаций. Также есть возможность сформировать рейтинг медучреждения или врача. В течение тестового месяца пришло более 80 отзывов.

"Этот проект поможет наладить более качественную связь с пациентами, оценить работу врачей, мониторить ситуацию и оперативно реагировать. Сейчас сервис работает в тестовом режиме, и им уже воспользовались 80 винничан", - отметила заместитель городского головы Галина Якубович.

Преимущества сервиса - это мгновенная обратная связь от пациентов до главных врачей и удобство в использовании благодаря системе QR-кодов.