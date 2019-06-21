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Espreso.tvОбществоЛидер Radiohead и Пол Андерсон сняли короткометражку для Netflix

Лидер Radiohead и Пол Андерсон сняли короткометражку для Netflix

Том Йорк и режиссер Пол Томас Андерсон создали короткометражный музыкальный фильм, который Netflix называет "потрясающим визуальным произведением"

Об этом сообщает IndieWire.

Netflix анонсировал короткометражный фильм "Anima", над которым работали режиссер Пол Томас Андерсон и лидер группы Radiohead Том Йорк. Хронометраж картины составит около 12 минут.

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Премьера фильма на стриминговом сервисе состоится 27 июня. Сюжет короткометражки не раскрывается, однако известно, что фильм будет приурочен выходу одноименного сольного альбома британского музыканта. Три новые песни Тома Йорка станут саундтреками.

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В США запланированы несколько показов "Anima" в IMAX-кинотеатрах.

Томас Андерсон является режиссером фильмов "Магнолия", "Мастер", "Призрачная нить" и многих клипов, среди которых видеоработа на песню Radiohead.

 

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