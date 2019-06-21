Легендарный голкипер вернулся в "Челси" в новом качестве

21 июня, 2019, 13:25

Знаменитый голкипер Петр Чех вернулся в "Челси и стал техническим директором клуба

Об этом сообщает официальный сайт "Челси".

"Очень рад тому, что я снова получил возможность присоединиться к "Челси" в качестве технического директора и помочь создать среду максимально высокого уровня, чтобы продолжить успех клуба за последние 15 лет. С нетерпением жду нового вызова и надеюсь, что смогу использовать все мои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде достичь еще большего успеха в будущем ", - сказал Чех.

Вратарь выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год. Четыре раза он становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок страны, трижды - Кубок английской лиги. В 2012 году чешский голкипер помог команде выиграть Лигу чемпионов, а в 2013-м - Лигу Европы. Последним клубом Чеха был лондонский "Арсенал".