Легендарный голкипер вернулся в "Челси" в новом качестве
Об этом сообщает официальный сайт "Челси".
"Очень рад тому, что я снова получил возможность присоединиться к "Челси" в качестве технического директора и помочь создать среду максимально высокого уровня, чтобы продолжить успех клуба за последние 15 лет. С нетерпением жду нового вызова и надеюсь, что смогу использовать все мои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде достичь еще большего успеха в будущем ", - сказал Чех.
Вратарь выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год. Четыре раза он становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок страны, трижды - Кубок английской лиги. В 2012 году чешский голкипер помог команде выиграть Лигу чемпионов, а в 2013-м - Лигу Европы. Последним клубом Чеха был лондонский "Арсенал".
- Напомним, 16 июня стало известно, что новым главным тренером итальянского футбольного клуба "Ювентус" стал Маурицио Сарре, ранее возглавлял английский "Челси" .
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