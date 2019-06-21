Конгресс США одобрил выделение Украине $700 млн на оборону

21 июня, 2019, 08:19

Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании, в которых предполагается почти $700 млн для поддержки Украины

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Отмечается, что в проекте закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год" смета помощи, которую предлагается выделить для безопасности поддержки Украины, определена в объеме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн должны быть направлены исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера .

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США определена объемом $445,7 млн.

Указанная сумма включает, в частности, предоставление Украине помощи по безопасности по программе "Международное военное финансирование".

Как рассказали в посольстве, аналогичные законопроекты должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которую передадут на подпись президенту США.