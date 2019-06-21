//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКонгресс США одобрил выделение Украине $700 млн на оборону

Конгресс США одобрил выделение Украине $700 млн на оборону

Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании, в которых предполагается почти $700 млн для поддержки Украины

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Отмечается, что в проекте закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год" смета помощи, которую предлагается выделить для безопасности поддержки Украины, определена в объеме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн должны быть направлены исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера .

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США определена объемом $445,7 млн.

Указанная сумма включает, в частности, предоставление Украине помощи по безопасности по программе "Международное военное финансирование".

Как рассказали в посольстве, аналогичные законопроекты должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которую передадут на подпись президенту США.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2019 пятница

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

21 июня, 2019 пятница

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать