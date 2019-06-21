Княжицкий поддержал министра образования Лилию Гриневич, которую утром не пустили во Львовскую школу обсудить реформу с учителями

21 июня, 2019, 15:09

Из-за отмененной утром встречи министра Гриневич с педагогами, запланированной в средней общеобразовательной школе № 7 Львовского горсовета в пятницу, 21 июня, круглый стол и вручение благодарностей Министерства образования и науки учителям Новой Украинской Школы (НУШ) состоялось в Департаменте образования и науки ЛОГА

На круглом столе присутствовал и народный депутат Украины Николай Княжицкий. Он сказал: "Моя мать работает учителем во Львовской общеобразовательной школе №7 - от нее я узнал о визите Лилии Гриневич. Мы много работали над образовательными проектами вместе в парламенте, поэтому, находясь во Львове, я решил также посетить эту встречу, чтобы поприветствовать министра. В момент я узнал, что министра не пустили в школу. Это - абсурд! "



Ранее министр образования и науки сообщила в своем Facebook о том, что во время рабочего визита во Львов ее не пустили в школу № 7 Львовского городского совета поговорить с тренерами НУШ и проверить внедрение реформы. Чиновница из управления образования города требовала написать письмо и получить разрешение городского головы. Позже в телефонном разговоре с министром мэр Львова Андрей Садовый пообещал провести служебное расследование по этой ситуации.





"Политической целесообразности безразличны реформы. Особенно неприятно то, что это школа, в которой я была учителем биологии", - пишет Лилия Гриневич.



Народный депутат Николай Княжицкий так прокомментировал событие: "Жаль, что в момент, когда Украина находится на стыке в критической политической ситуации, где, с моей точки зрения, все проукраинские силы и политики должны объединиться, чтобы остановить реванш и не допустить откат в тех достижениях, которые мы сейчас имеем, особенно, когда мы говорим о гуманитарной политике, мелкие местечковые интересы и интриги берут верх над здравым смыслом и над нормальной патриотической позицией".