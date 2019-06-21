Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" в мажоритарных округах. СПИСОК
Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа" в Telegram.
Кандидаты в одномандатных округах Винницкой области:
Округ № 11 - Пашковский Максим Игоревич
Предприниматель и основатель социального проекта "Юридическая клиника "Скорая юридическая помощь".
Округ № 12 - Драбовский Анатолий Григорьевич
Ректор Винницкого кооперативного института и вице-президент Винницкой областной федерации тяжелой атлетики.
Округ № 13 - Максименко Юрий Владимирович
Глава общественного объединения «ВОСТОК-ЗАПАД».
Округ № 14 - Борзова Ирина Наумовна
Предприниматель, глава и основатель Благотворительного фонда и ОО "Всеукраинское объединение Развитие".
Округ № 15 - Пращук Виталий Юрьевич
Участник боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.
Округ № 16 - Томляк Таисия Сергеевна
Адвокат и активно участвует в деятельности общественной организации "Движение действенных демократов".
Округ № 17 - Коваль Александр Леонидович
Был доверенным лицом кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского на выборах в 2019 году.
Округ № 18 - Довгань Павел Олегович
Заместитель директора по научно-исследовательской работе в научно-исследовательском хозяйстве "Агрономичное". Глава комитета по социальным вопросам Студенческого совета Винницкой области.
Кандидаты по одномандатным округам Житомирской области:
Округ № 62 - Герасименко Игорь Леонидович
Командир 5-й батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск. Герой Украины.
Округ № 63 - Кицак Богдан Викторович
Кандидат исторических наук, преподаватель в Бердичевском педагогическом колледже.
Округ № 64 - Сигачов Вячеслав Валерьевич
Работает учителем в Коростенский общеобразовательной школе № 9. Участник АТО.
Округ № 65 - Костюк Дмитрий Сергеевич
Журналист на телеканале "Еспресо".
Округ № 66 - Грищенко Татьяна Николаевна
Член общественной образовательной организации "Светильник".
Округ № 67 - Кузьминых Сергей Владимирович
Предприниматель и глава благотворительной организации "Международный благотворительный фонд братьев Кузьминых".
Список кандидатов в одномандатных округах Закарпатской области:
Округ №68 - Пекарь Александр Викторович
Менеджер по управлению объектами инфраструктуры.
Округ №69 - Токарь Эдгар Владимирович
Член исполнительного комитета Лаливского сельского совета Мукачевского района.
Округ №70 - Лаба Михаил Михайлович
Глава Невицкого сельсовета Ужгородского района, является президентом Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления "Ассоциация сельских, поселковых советов и объединенных общин Украины".
Округ №71 - Грабарь Сергей Владимирович
Частный предприниматель.
Округ №72 - Носа Вадим Иванович
Работал преподавателем дисциплины "Компьютерные науки" в Закарпатском машиностроительном техникуме.
Округ №73 - Маргитич Иван Владимирович
Частный предприниматель.
Список кандидатов в одномандатных округах Черновицкой области:
Округ №201 - Лис Елена Георгиевна
Учитель начальных классов НУШ в Черновицкой гимназии №2 Черновицкого городского совета, СШ И ст.№35.
Округ №202 - Заремский Максим Валентинович
Начальник отдела планирования, оперативного дежурства, связи и оповещения Управления гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации. Общественный деятель - основатель ряда фитнес-проектов и ежегодного спортивного фестиваля.
Округ №203 - Мазурашу Георгий Георгиевич
Директор Черновицкого областного центра физического здоровья населения "Спорт для всех", журналист.
Округ №204 - Божик Валерий Иванович
Адвокат. Имеет большой опыт работы на руководящих выборных должностях в органах адвокатского самоуправления.
Список кандидатов в одномандатных округах Черниговской области:
Округ №205 - Семинский Олег Валерьевич
Директор строительного предприятия.
Округ №206 - Поляков Антон Эдуардович
Частный предприниматель, глава ОО "Украинский центр противодействия преступности и коррупции".
Округ №207 - Зуев Максим Сергеевич
Предприниматель в сфере рекламно-информационных услуг.
Округ №208 - Панченко Антон Александрович
Частный предприниматель-аграрий.
Округ №209 - Зуб Валерий Алексеевич
Генеральный директор КНП "Черниговский медицинский центр современной онкологии", член правления ассоциации онкологов Украины.
Округ №210 - Пахомов Дмитрий Анатольевич
Частный предприниматель.
Список кандидатов в одномандатных округах Запорожской области:
Округ № 74 - Касай Геннадий Александрович
Генеральный директор Дворца спорта.
Округ № 75 - Соха Роман Васильевич
Работал на руководящих должностях в финансовых учреждениях.
Округ № 76 - Шевченко Евгений Владимирович
Предприниматель.
Округ № 77 - Штепа Сергей Сергеевич
Работал внештатным корреспондентом и фотографом в нескольких печатных изданиях.
Округ № 78 - Боговин Виталий Викторович
Директор частного предприятия, занимающегося дистрибуцией семян и средств защиты растений.
Округ № 79 - Яцык Юлия Григорьевна
Управляющая адвокатским бюро.
Округ № 80 - Гладкий Дмитрий Викторович
Директор адвокатского объединения. Глава отделения ВОО "Ассоциация юристов Украины" в Запорожской области.
Округ № 81 - Мельник Павел Викторович
PR-директор Благотворительного фонда "Алкоголь СТОП".
Округ № 82 - Никитина Марина Викторовна
Юрист.
Кандидаты в одномандатных округах Николаевской области:
Округ № 127 - Пасечный Александр Станиславович
Частный предприниматель. Сейчас активно занимается благотворительной и волонтерской деятельностью и председательствует в Федерации футбола Николаевской области.
Округ № 128 - Хайду Александр Васильевич
Исполнительный директор промышленного предприятия.
Округ № 129 - Копытин Игорь Владимирович
Руководитель международного бизнеса по торговле автозапчастями для дизельных авто.
Округ № 130 - Негулевський Игорь Петрович
Директор промышленного предприятия.
Округ № 131 - Черноморов Артем Олегович
Предприниматель в области обучения работников агропредприятий.
Округ №132 - Дырдин Максим Евгеньевич
Адвокат, главный советник генерального директора акционерного общества. Занимается волонтерской работой по помощи воинам ООС.
Список кандидатов в одномандатных округах Кировоградской области
Округ № 99 - Дануца Александр Анатольевич
Генеральный директор ООО "Прайм-Тайм", президент Благотворительного фонда поддержки независимой прессы, а также руководитель Кировоградского областного штаба кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского.
Округ № 100 - Мурдий Игорь Юрьевич
Директор в компаниях, специализирующихся на дорожных ремонтно-строительных работах.
Округ № 101 - Кузбит Юрий Михайлович
Директор адвокатской компании и адвокат.
Округ № 102 - Петрощук Артем Васильевич
Юрист, сейчас осуществляет адвокатскую практику в составе адвокатского объединения. Член Экспертного совета Министерства инфраструктуры Украины.
Округ № 103 - Воронько Олег Евгеньевич
Предприниматель и занимается реализацией проектов в ИТ-сфере.
Список кандидатов в одномандатных округах Львовской области:
Округ №115 - Шубка Екатерина Павловна
Адвокат, партнер в адвокатском объединении. По совместительству - заместитель главы правления ОАО "Львовский завод искусственных алмазов и алмазного инструмента".
Округ № 116 - Мельник Ростислав Леонидович
Глава правления строительной корпорации и основатель Благотворительного фонда.
Округ №117 - Фединяк Роман Анатольевич
Предприниматель в области юридического аудита первичной недвижимости и анализа рынка инвестиционных предложений.
Округ №118 - Федецкий Артем Андреевич
Футболист-профессионал футбольного клуба "Карпаты", игрок Национальной футбольной сборной.
Округ №119 - Кавецкий Орест Юрьевич
Основатель и директор предприятия по производству молочных продуктов.
Округ №120 - Голяк Леся Владимировна
Консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению по национальным и международным стандартам учета.
Округ №121 - Саламаха Орест Игоревич
Заместитель директора по строительству.
Округ №122 - Шумский Андрей Николаевич
Основатель и директор частного предприятия.
Округ №123 - Квасецкая Наталья Васильевна
Общественная активистка.
Округ №124 - Камельчук Юрий Александрович
Бизнес-тренер, коуч по развитию.
Округ №125 - Яворский Николай Николаевич
Директор строительной компании.
Округ №126 - Наконечный Владимир Михайлович
Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.
Список кандидатов в одномандатных округах Киевской области:
Округ № 90 - Нестерчук Юрий Викторович
Занимается предпринимательской деятельностью в транспортной сфере.
Округ № 91 - Дунда Олег Андреевич
Директор строительной компании.
Округ № 92 - Колюх Валерий Викторович
Доктор политических наук, профессор кафедры политических наук Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Округ № 93 - Скороход Анна Константиновна
Заместитель директора по организационно-правовым вопросам на строительном комбинате.
Округ № 94 - Дубинский Александр Анатольевич
Ведущий и продюсер программ телеканала "1 + 1", блогер.
Округ № 95 - Воробей Александр Сергеевич
Доктор философии в области госуправления. Заместитель директора в строительной компании.
Округ № 96 - Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна
Специальный корреспондент, журналист-расследователь канала "1 + 1".
Округ № 97 - Галушко Николай Леонидович
Директор охранной компании.
Округ 98 - Бунин Сергей Валерьевич
Директор предприятия.
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