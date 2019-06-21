Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" в мажоритарных округах. СПИСОК

21 июня, 2019, 17:58

Юристы партии подали в ЦИК документы 199 кандидатов в одномандатных округах

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа" в Telegram.

Кандидаты в одномандатных округах Винницкой области:

Округ № 11 - Пашковский Максим Игоревич

Предприниматель и основатель социального проекта "Юридическая клиника "Скорая юридическая помощь".

Округ № 12 - Драбовский Анатолий Григорьевич

Ректор Винницкого кооперативного института и вице-президент Винницкой областной федерации тяжелой атлетики.

Округ № 13 - Максименко Юрий Владимирович

Глава общественного объединения «ВОСТОК-ЗАПАД».

Округ № 14 - Борзова Ирина Наумовна

Предприниматель, глава и основатель Благотворительного фонда и ОО "Всеукраинское объединение Развитие".

Округ № 15 - Пращук Виталий Юрьевич

Участник боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Округ № 16 - Томляк Таисия Сергеевна

Адвокат и активно участвует в деятельности общественной организации "Движение действенных демократов".

Округ № 17 - Коваль Александр Леонидович

Был доверенным лицом кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского на выборах в 2019 году.

Округ № 18 - Довгань Павел Олегович

Заместитель директора по научно-исследовательской работе в научно-исследовательском хозяйстве "Агрономичное". Глава комитета по социальным вопросам Студенческого совета Винницкой области.

Кандидаты по одномандатным округам Житомирской области:

Округ № 62 - Герасименко Игорь Леонидович

Командир 5-й батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск. Герой Украины.

Округ № 63 - Кицак Богдан Викторович

Кандидат исторических наук, преподаватель в Бердичевском педагогическом колледже.

Округ № 64 - Сигачов Вячеслав Валерьевич

Работает учителем в Коростенский общеобразовательной школе № 9. Участник АТО.

Округ № 65 - Костюк Дмитрий Сергеевич

Журналист на телеканале "Еспресо".

Округ № 66 - Грищенко Татьяна Николаевна

Член общественной образовательной организации "Светильник".

Округ № 67 - Кузьминых Сергей Владимирович

Предприниматель и глава благотворительной организации "Международный благотворительный фонд братьев Кузьминых".

Список кандидатов в одномандатных округах Закарпатской области:

Округ №68 - Пекарь Александр Викторович

Менеджер по управлению объектами инфраструктуры.

Округ №69 - Токарь Эдгар Владимирович

Член исполнительного комитета Лаливского сельского совета Мукачевского района.

Округ №70 - Лаба Михаил Михайлович

Глава Невицкого сельсовета Ужгородского района, является президентом Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления "Ассоциация сельских, поселковых советов и объединенных общин Украины".

Округ №71 - Грабарь Сергей Владимирович

Частный предприниматель.

Округ №72 - Носа Вадим Иванович

Работал преподавателем дисциплины "Компьютерные науки" в Закарпатском машиностроительном техникуме.

Округ №73 - Маргитич Иван Владимирович

Частный предприниматель.

Список кандидатов в одномандатных округах Черновицкой области:

Округ №201 - Лис Елена Георгиевна

Учитель начальных классов НУШ в Черновицкой гимназии №2 Черновицкого городского совета, СШ И ст.№35.

Округ №202 - Заремский Максим Валентинович

Начальник отдела планирования, оперативного дежурства, связи и оповещения Управления гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации. Общественный деятель - основатель ряда фитнес-проектов и ежегодного спортивного фестиваля.

Округ №203 - Мазурашу Георгий Георгиевич

Директор Черновицкого областного центра физического здоровья населения "Спорт для всех", журналист.



Округ №204 - Божик Валерий Иванович

Адвокат. Имеет большой опыт работы на руководящих выборных должностях в органах адвокатского самоуправления.

Список кандидатов в одномандатных округах Черниговской области:

Округ №205 - Семинский Олег Валерьевич

Директор строительного предприятия.

Округ №206 - Поляков Антон Эдуардович

Частный предприниматель, глава ОО "Украинский центр противодействия преступности и коррупции".

Округ №207 - Зуев Максим Сергеевич

Предприниматель в сфере рекламно-информационных услуг.

Округ №208 - Панченко Антон Александрович

Частный предприниматель-аграрий.

Округ №209 - Зуб Валерий Алексеевич

Генеральный директор КНП "Черниговский медицинский центр современной онкологии", член правления ассоциации онкологов Украины.



Округ №210 - Пахомов Дмитрий Анатольевич

Частный предприниматель.

Список кандидатов в одномандатных округах Запорожской области:

Округ № 74 - Касай Геннадий Александрович

Генеральный директор Дворца спорта.

Округ № 75 - Соха Роман Васильевич

Работал на руководящих должностях в финансовых учреждениях.

Округ № 76 - Шевченко Евгений Владимирович

Предприниматель.



Округ № 77 - Штепа Сергей Сергеевич

Работал внештатным корреспондентом и фотографом в нескольких печатных изданиях.

Округ № 78 - Боговин Виталий Викторович

Директор частного предприятия, занимающегося дистрибуцией семян и средств защиты растений.

Округ № 79 - Яцык Юлия Григорьевна

Управляющая адвокатским бюро.

Округ № 80 - Гладкий Дмитрий Викторович

Директор адвокатского объединения. Глава отделения ВОО "Ассоциация юристов Украины" в Запорожской области.



Округ № 81 - Мельник Павел Викторович

PR-директор Благотворительного фонда "Алкоголь СТОП".

Округ № 82 - Никитина Марина Викторовна

Юрист.

Кандидаты в одномандатных округах Николаевской области:

Округ № 127 - Пасечный Александр Станиславович

Частный предприниматель. Сейчас активно занимается благотворительной и волонтерской деятельностью и председательствует в Федерации футбола Николаевской области.

Округ № 128 - Хайду Александр Васильевич

Исполнительный директор промышленного предприятия.

Округ № 129 - Копытин Игорь Владимирович

Руководитель международного бизнеса по торговле автозапчастями для дизельных авто.

Округ № 130 - Негулевський Игорь Петрович

Директор промышленного предприятия.

Округ № 131 - Черноморов Артем Олегович

Предприниматель в области обучения работников агропредприятий.

Округ №132 - Дырдин Максим Евгеньевич

Адвокат, главный советник генерального директора акционерного общества. Занимается волонтерской работой по помощи воинам ООС.

Список кандидатов в одномандатных округах Кировоградской области

Округ № 99 - Дануца Александр Анатольевич

Генеральный директор ООО "Прайм-Тайм", президент Благотворительного фонда поддержки независимой прессы, а также руководитель Кировоградского областного штаба кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского.

Округ № 100 - Мурдий Игорь Юрьевич

Директор в компаниях, специализирующихся на дорожных ремонтно-строительных работах.

Округ № 101 - Кузбит Юрий Михайлович

Директор адвокатской компании и адвокат.

Округ № 102 - Петрощук Артем Васильевич

Юрист, сейчас осуществляет адвокатскую практику в составе адвокатского объединения. Член Экспертного совета Министерства инфраструктуры Украины.

Округ № 103 - Воронько Олег Евгеньевич

Предприниматель и занимается реализацией проектов в ИТ-сфере.

Список кандидатов в одномандатных округах Львовской области:

Округ №115 - Шубка Екатерина Павловна

Адвокат, партнер в адвокатском объединении. По совместительству - заместитель главы правления ОАО "Львовский завод искусственных алмазов и алмазного инструмента".

Округ № 116 - Мельник Ростислав Леонидович

Глава правления строительной корпорации и основатель Благотворительного фонда.

Округ №117 - Фединяк Роман Анатольевич

Предприниматель в области юридического аудита первичной недвижимости и анализа рынка инвестиционных предложений.

Округ №118 - Федецкий Артем Андреевич

Футболист-профессионал футбольного клуба "Карпаты", игрок Национальной футбольной сборной.

Округ №119 - Кавецкий Орест Юрьевич

Основатель и директор предприятия по производству молочных продуктов.

Округ №120 - Голяк Леся Владимировна

Консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению по национальным и международным стандартам учета.

Округ №121 - Саламаха Орест Игоревич

Заместитель директора по строительству.

Округ №122 - Шумский Андрей Николаевич

Основатель и директор частного предприятия.

Округ №123 - Квасецкая Наталья Васильевна

Общественная активистка.

Округ №124 - Камельчук Юрий Александрович

Бизнес-тренер, коуч по развитию.

Округ №125 - Яворский Николай Николаевич

Директор строительной компании.

Округ №126 - Наконечный Владимир Михайлович

Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.

Список кандидатов в одномандатных округах Киевской области:

Округ № 90 - Нестерчук Юрий Викторович

Занимается предпринимательской деятельностью в транспортной сфере.

Округ № 91 - Дунда Олег Андреевич

Директор строительной компании.



Округ № 92 - Колюх Валерий Викторович

Доктор политических наук, профессор кафедры политических наук Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Округ № 93 - Скороход Анна Константиновна

Заместитель директора по организационно-правовым вопросам на строительном комбинате.

Округ № 94 - Дубинский Александр Анатольевич

Ведущий и продюсер программ телеканала "1 + 1", блогер.

Округ № 95 - Воробей Александр Сергеевич

Доктор философии в области госуправления. Заместитель директора в строительной компании.

Округ № 96 - Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна

Специальный корреспондент, журналист-расследователь канала "1 + 1".

Округ № 97 - Галушко Николай Леонидович

Директор охранной компании.

Округ 98 - Бунин Сергей Валерьевич

Директор предприятия.