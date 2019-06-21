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Espreso.tvОбществоГлава Совета судей заявил про давление на судебную власть со стороны АП

Глава Совета судей заявил про давление на судебную власть со стороны АП

Олег Ткачук заявил о попытках давления на судей со стороны должностных лиц администрации Владимира Зеленского и планирует жаловаться в Генпрокуратуру и Госбюро расследований

Об этом глава Совета судей Олег Ткачук сказал во время заседания Совета судей, передает LB.ua.

"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов, членов Совета судей о том, что из Администрации Президента председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей членам сорвать заседание Совета судей" , - сообщил Ткачук.

Как отмечается в заявлении, "данная ситуация вызывает большое беспокойство и не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как беспристрастного арбитра в социальных, политических, экономических спорах".

"Нужно сказать, что такие попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, были продемонстрированы 19 июня во время встречи заместителя главы Администрации Президента Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Вадима Бутенко", - сказал Ткачук.

Он также добавил, что ранее работники аппарата Администрации Президента "не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти".

По его словам, с этой информацией он обратится к президенту, генпрокурору и директору Госбюро расследований. После заявления он объявил перерыв и вышел из зала.

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