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Espreso.tvОбществоФиларет уволил настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря за неявку на "собор"

Филарет уволил настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря за неявку на "собор"

Почетный патриарх ПЦУ Филарет уволил настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша) и назначил на его место архимандрита Андрея (Маруцака), который был в монастыре монахом

Об этом сообщает BBC News.

Наместник монастыря Макарий накануне отказался участвовать в так называемом "соборе" Киевского патриархата. Зато отец Андрей участвовал в этом мероприятии и Филарет пообещал посвятить его в епископы.

После вышеупомянутых событий, в пятницу группа людей во главе с отцом Андреем прибыла в этот монастырь рядом с Киево-Печерской лаврой и привезла два документа. Первый - приказ Филарета как Киевского патриарха об увольнении наместника Макария. Второй - документ о назначении на его место архимандрита Андрея.

Филарет сейчас является руководителем Киевской епархии ПЦУ и в этом качестве ему подчинялся монастырь. Однако, церковная братия, которая не участвовала в "соборе", который созвал Филарет, не хотят покидать монастырь.

Архимандрит Андрей, которого Филарет обещает назначить новым наместником, комментирует: "Ситуация такова, что фактически монастырь архимандрит Макарий с братией захватил из-за того, что они хотят принадлежать ПЦУ".

Он также добавил, что вызвали полицию, чтобы "зафиксировать факт рейдерства".

Однако, сообщается, что Макарий отказался уйти с должности наместника собора.

"Мы не идем в раскол и остаемся в ПЦУ. Епифаний утвердил меня уже наместником монастыря", - сказал наместник монастыря Макарий.

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