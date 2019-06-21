Футболисту испанского клуба наложили 70 швов после жуткой травмы

21 июня, 2019, 14:58

Игрока "Депортиво" Алекса Бергантиньйоса выписали из больницы, где ему наложили 70 швов после ужасной травмы

Об этом сообщает Marca.

Тяжелую травму Бергантиньйос получил в первом переходном матче за право играть в высшем дивизионе с "Мальоркой". Футболисту наложили 70 швов и выписали из больницы.

"Было ужасное ощущение, но все прошло хорошо. Чувствую дискомфорт, ведь повреждение достаточно велико. Спасибо всем за сочувствие. Педраса приезжал в больницу утром. Я принял его извинения. Я видел, как ему трудно, и как он переживает, но я сказал, что это футбол, и такое случается", - рассказал Бергантиньйос.

Игрок не сможет сыграть в ответном матче. В первой игре "Депортиво" одержал победу - 2: 0 благодаря голам Картабии и Кике.