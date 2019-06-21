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Espreso.tvОбществоФлешмоб: украинцы пришли на работу с собаками

Флешмоб: украинцы пришли на работу с собаками

21 июня для собак нет никаких запретов, ведь в мире проходит флешмоб "Возьми собаку на работу". Украинцы присоединились к флешмобу и активно заливают в сеть фото с домашними любимцами

Об этом сообщает Eспресо.TV.

Звезды, депутаты и обычные граждане выкладывают в соцсетях фото с собачками в офисах, машинах, библиотеках и даже тренажерных залах. Среди участников - даже представительство НАТО в Украине.

К фото добавляют гештегы # визьмисобакунароботу или # мийсобаканароботи.

К флешмобу присоединилась партия "Голос".

В Волынской библиотеке для юношества сегодня были своеобразные "библиотекари":
 

Присоединилась и Ирина Луценко.

Пользователи Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# визьмисобакунароботу

Публикация от Olga Mazur (@o_mazur)

Ляшко тоже похвастался своим четверолапим другом на работе.

Есть основания полагать, что собакам флешмоб нравится.

На Западе эта акция проводится уже много лет, и этот день активно используют благотворительные организации, которые собирают средства на помощь животным.

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