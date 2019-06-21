Флешмоб: украинцы пришли на работу с собаками
21 июня, 2019, 15:30
21 июня для собак нет никаких запретов, ведь в мире проходит флешмоб "Возьми собаку на работу". Украинцы присоединились к флешмобу и активно заливают в сеть фото с домашними любимцами
Об этом сообщает Eспресо.TV.
Звезды, депутаты и обычные граждане выкладывают в соцсетях фото с собачками в офисах, машинах, библиотеках и даже тренажерных залах. Среди участников - даже представительство НАТО в Украине.
К фото добавляют гештегы # визьмисобакунароботу или # мийсобаканароботи.
К флешмобу присоединилась партия "Голос".
В Волынской библиотеке для юношества сегодня были своеобразные "библиотекари":
Присоединилась и Ирина Луценко.
Пользователи Instagram.
Ляшко тоже похвастался своим четверолапим другом на работе.
Есть основания полагать, что собакам флешмоб нравится.
На Западе эта акция проводится уже много лет, и этот день активно используют благотворительные организации, которые собирают средства на помощь животным.
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