Флешмоб: украинцы пришли на работу с собаками

21 июня, 2019, 15:30

21 июня для собак нет никаких запретов, ведь в мире проходит флешмоб "Возьми собаку на работу". Украинцы присоединились к флешмобу и активно заливают в сеть фото с домашними любимцами

Об этом сообщает Eспресо.TV.

Звезды, депутаты и обычные граждане выкладывают в соцсетях фото с собачками в офисах, машинах, библиотеках и даже тренажерных залах. Среди участников - даже представительство НАТО в Украине.

К фото добавляют гештегы # визьмисобакунароботу или # мийсобаканароботи.

К флешмобу присоединилась партия "Голос".

В Волынской библиотеке для юношества сегодня были своеобразные "библиотекари":

Присоединилась и Ирина Луценко.

Пользователи Instagram.

Ляшко тоже похвастался своим четверолапим другом на работе.

Есть основания полагать, что собакам флешмоб нравится.

На Западе эта акция проводится уже много лет, и этот день активно используют благотворительные организации, которые собирают средства на помощь животным.