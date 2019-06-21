Fitch прогнозирует, что курс доллара в 2020 году перепрыгнет 30 грн
Соответствующие оценки агентства предоставлены в оценках кредитных рейтингов компании "МХП" Юрия Косюка и "ДТЭК" Рината Ахметова, передает "Интерфакс-Украина".
По расчетам агентства, к концу этого года средний курс доллара составит около 28,8 гривен за доллар.
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Напомним, украинские аналитики считают, что в 2019 году курс доллара вряд достигнет выше уровня 29 грн / доллар , а к концу лета не оставит диапазон 26-28 грн / доллар.
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Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривны снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривны за доллар.
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Международный валютный фонд рассчитывает на ослабление среднегодового курса гривны до 28,681 грн / $ 1 в 2019 году и 29,958 грн / $ 1 в 2020 году.
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