Fitch прогнозирует, что курс доллара в 2020 году перепрыгнет 30 грн

Соответствующие оценки агентства предоставлены в оценках кредитных рейтингов компании "МХП" Юрия Косюка и "ДТЭК" Рината Ахметова, передает "Интерфакс-Украина".

По расчетам агентства, к концу этого года средний курс доллара составит около 28,8 гривен за доллар.

Напомним, украинские аналитики считают, что в 2019 году курс доллара вряд достигнет выше уровня 29 грн / доллар , а к концу лета не оставит диапазон 26-28 грн / доллар.

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривны снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривны за доллар.