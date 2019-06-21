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Espreso.tvОбществоFitch прогнозирует, что курс доллара в 2020 году перепрыгнет 30 грн

Fitch прогнозирует, что курс доллара в 2020 году перепрыгнет 30 грн

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2020 году составит 30,6 гривны

Соответствующие оценки агентства предоставлены в оценках кредитных рейтингов компании "МХП" Юрия Косюка и "ДТЭК" Рината Ахметова, передает "Интерфакс-Украина".

По расчетам агентства, к концу этого года средний курс доллара составит около 28,8 гривен за доллар.

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