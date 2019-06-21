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Espreso.tvОбществоДиректора НАБУ вызвали на допрос в Нацполицию по подозрению в коррупции

Директора НАБУ вызвали на допрос в Нацполицию по подозрению в коррупции

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника пригласили в Нацполицию для разговора из-за возможного нарушения антикоррупционного законодательства

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Руководителя антикоррупционного бюро приглашены на 10:00 утра 26 июля в Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

"В Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины поступили материалы о возможном факте нарушения руководителем НАБУ Закона Украины "О предотвращении коррупции". В частности, в части ограничения относительно получения подарков", - отмечается в сообщении.

Во время визита в Нацполицию Сытник сможет подтвердить или опровергнуть эти факты.

В начале мая Сытника уже вызвали на допрос в Генпрокуратуру в связи с возможным превышением служебных полномочий. Тогда глава НАБУ отказался давать показания устно и пообещал ответить на все вопросы следователей в письменном виде.

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