Дмитрия Тымчука похоронят в Бердичеве
21 июня, 2019, 19:47
Церемония прощания с погибшим народным депутатом "Народного фронта" состоится 22 июня в Киеве
Об этом сообщает УНИАН.
В Бердичеве Житомирской области завтра, 22 июня, состоится церемония захоронения народного депутата от "Народного фронта", координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тимчука, погибшего в Киеве 19 июня.
Завтра в киевском Доме офицеров пройдет церемония прощания с погибшим.
"В субботу, 22 июня, в городе Бердичев, на родине, похоронят народного депутата и военного журналиста Дмитрия Тымчука", - отметили Бердичевской городском совете.
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- Напомним, в среду, 19 июня Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением. Продолжается следствие.
- Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука
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