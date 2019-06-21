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Espreso.tvОбществоДмитрия Тымчука похоронят в Бердичеве

Дмитрия Тымчука похоронят в Бердичеве

Церемония прощания с погибшим народным депутатом "Народного фронта" состоится 22 июня в Киеве

Об этом сообщает УНИАН.

В Бердичеве Житомирской области завтра, 22 июня, состоится церемония захоронения народного депутата от "Народного фронта", координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тимчука, погибшего в Киеве 19 июня.

Завтра в киевском Доме офицеров пройдет церемония прощания с погибшим.

"В субботу, 22 июня, в городе Бердичев, на родине, похоронят народного депутата и военного журналиста Дмитрия Тымчука", - отметили Бердичевской городском совете.

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  • Напомним, в среду, 19 июня Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением. Продолжается следствие.
  • Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука
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