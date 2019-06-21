День Конституции: сколько украинцы будут отдыхать
21 июня, 2019, 09:55
У украинцев будет три выходных подряд
Об этом передает Еспресо.TV
В Украине День Конституции отмечают 28 июня.
Поскольку этот праздник приходится на пятницу, украинцы будут иметь три выходных подряд - 28, 29 и 30 июня.
27 июня работодателям рекомендуют сделать сокращенный рабочий день.
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