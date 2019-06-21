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Espreso.tvОбществоДень Конституции: сколько украинцы будут отдыхать

День Конституции: сколько украинцы будут отдыхать

У украинцев будет три выходных подряд

Об этом передает Еспресо.TV

В Украине День Конституции отмечают 28 июня.

Поскольку этот праздник приходится на пятницу, украинцы будут иметь три выходных подряд - 28, 29 и 30 июня.

27 июня работодателям рекомендуют сделать сокращенный рабочий день.

 

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