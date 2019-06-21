Дело Хизб ут-Тахрир: следователю ФСБ не позволили сократить время фигурантам дела для ознакомления с материалами

21 июня, 2019, 12:22

Киевский районный "суд" Симферополя отказал следователю ФСБ России Дмитрию Грамашову в ходатайстве ограничить фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" сроки ознакомления с материалами дела

Об этом сообщили адвокаты фигурантов дела, передает "Крим.Реалии"

По словам адвокатов, следствие хотело за 5 рабочих дней ознакомить их с 17 томами уголовного дела.

"Мой подзащитный Сервер Мустафаев знакомился с материалами дела в течение 17 дней, это около 53 часов, 6 томов уголовного дела, среднее количество страниц одного тома - 250. Получается, на одну страницу у него шла одна треть минуты. На один том - чуть меньше 9 часов. Следователь хотел ускорить этот темп и за 5 рабочих дней ознакомить Сервера с остальными 17 томами уголовного дела, не считая вещественных доказательств и аудиопрослушивания", - рассказала адвокат Лиля Гемеджи.

К фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" относятся Сервер Мустафаев, Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Тимур Ибрагимов, Эдем Смаилов, Мемет Белялов, Сейран Салиев и Эрнес Аметов.