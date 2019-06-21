Более трети кандидатов подали заявления в последний день, - ЦИК

21 июня, 2019, 13:23

В последний день регистрации документы подали около 1200 кандидатов в нардепы

Об этом глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила в Facebook.

20 июня завершился последний день приема документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г.

"В силу объективных и субъективных причин в последний день регистрации пакета документов подали около 1200 кандидатов в одномандатных избирательных округах. При этом в целом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000. И это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе ", - написала Слипачук.

Она добавила, что процесс осложнялся "минированием" здания, где находится Комиссия, ожиданием решения Конституционного суда и "эмоционально необоснованными высказываниями некоторых политических сил в адрес ЦИК".

"25 июня мы обнародуем весь список кандидатов в депутаты, а на следующий день утвердим форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах", - отметила глава ЦИК.

Она сообщила, что 26 июня состоится пресс-конференция, на которой обнародуют информацию о результатах работы ЦИК, ожидания от последнего перед днем выборов месяца и представят все необходимые цифры.