Более трети кандидатов подали заявления в последний день, - ЦИК
Об этом глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила в Facebook.
20 июня завершился последний день приема документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г.
"В силу объективных и субъективных причин в последний день регистрации пакета документов подали около 1200 кандидатов в одномандатных избирательных округах. При этом в целом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000. И это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе ", - написала Слипачук.
Она добавила, что процесс осложнялся "минированием" здания, где находится Комиссия, ожиданием решения Конституционного суда и "эмоционально необоснованными высказываниями некоторых политических сил в адрес ЦИК".
"25 июня мы обнародуем весь список кандидатов в депутаты, а на следующий день утвердим форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах", - отметила глава ЦИК.
Она сообщила, что 26 июня состоится пресс-конференция, на которой обнародуют информацию о результатах работы ЦИК, ожидания от последнего перед днем выборов месяца и представят все необходимые цифры.
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