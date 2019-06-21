Apple отзывает MacBook Pro, поскольку ноутбуки огнеопасные

21 июня, 2019, 14:11

Компания Apple отзывает часть 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с дисплеем Retina, выпущенных в 2015-2017 годах. Батарея устройства может перегреться, поэтому существует угроза возгорания

Об этом говорится сайте производителя.

Apple создала реестр "опасных" ноутбуков. На странице с предупреждением владельцу этой версии MacBook Pro надо ввести серийный номер гаджета, чтобы понять, нужно ли идти в сервисный центр.

Если ноутбук в списке, компания рекомендует прекратить пользоваться им и бесплатно заменить батарею в авторизованных сервисных центрах или магазинах Apple.

Также компания отметила, что необходимо сохранить все данные на MacBook Pro до начала диагностики устройства, а сама замена батареи может занять одну-две недели.