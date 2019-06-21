Apple отзывает MacBook Pro, поскольку ноутбуки огнеопасные
21 июня, 2019, 14:11
Компания Apple отзывает часть 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с дисплеем Retina, выпущенных в 2015-2017 годах. Батарея устройства может перегреться, поэтому существует угроза возгорания
Об этом говорится сайте производителя.
Apple создала реестр "опасных" ноутбуков. На странице с предупреждением владельцу этой версии MacBook Pro надо ввести серийный номер гаджета, чтобы понять, нужно ли идти в сервисный центр.
Если ноутбук в списке, компания рекомендует прекратить пользоваться им и бесплатно заменить батарею в авторизованных сервисных центрах или магазинах Apple.
Также компания отметила, что необходимо сохранить все данные на MacBook Pro до начала диагностики устройства, а сама замена батареи может занять одну-две недели.
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