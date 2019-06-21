Антимонопольный комитет оштрафовал туроператора JoinUp! на 1,5 млн

21 июня, 2019, 14:33

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 1,5 млн гривень туристического оператора JoinUp! за недобросовестную конкуренцию и распространение недостоверной информации

Об этом в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

"АМКУ наложил штраф в 1,5 млн грн на туроператора "Джоин Ап!" за распространение недостоверной информации по поводу того, какими авиакомпаниями будут перевозиться туристы", - сообщает Терентьев.

Он уточнил, что JoinUp! информировал потенциальных клиентов, что авиаперевозки будут осуществляться авиакомпаниями МАУ и "Роза ветров", с которыми у туроператора сделок не было.

Терентьев напомнил, что АМКУ уже второй раз за год штрафует JoinUp!

"В январе Киевское областное отделение АМКУ оштрафовало компанию на 68 тыс. грн за неправдивую рекламу по поводу "лидерства" компании на рынке", - сообщает Терентьев.