//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАнтимонопольный комитет оштрафовал туроператора JoinUp! на 1,5 млн

Антимонопольный комитет оштрафовал туроператора JoinUp! на 1,5 млн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 1,5 млн гривень туристического оператора JoinUp! за недобросовестную конкуренцию и распространение недостоверной информации

Об этом в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

"АМКУ наложил штраф в 1,5 млн грн на туроператора "Джоин Ап!" за распространение недостоверной информации по поводу того, какими авиакомпаниями будут перевозиться туристы", - сообщает Терентьев.

Он уточнил, что JoinUp! информировал потенциальных клиентов, что авиаперевозки будут осуществляться авиакомпаниями МАУ и "Роза ветров", с которыми у туроператора сделок не было.

Терентьев напомнил, что АМКУ уже второй раз за год штрафует JoinUp!

"В январе Киевское областное отделение АМКУ оштрафовало компанию на 68 тыс. грн за неправдивую рекламу по поводу "лидерства" компании на рынке", - сообщает Терентьев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2019 пятница

больше новостей

21 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать