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Espreso.tvОбществоЗолото в мире подорожало до максимума за последние 5 лет

Золото в мире подорожало до максимума за последние 5 лет

Мировые цены на золото 20 июня достигли максимального за последние 5 лет значения - $ 1381,94 за унцию (28,34 г)

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на результаты рыночных торгов.

Как объясняется в сообщении, так рынок реагирует на ожидания относительно дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы США.

После ряда заявлений ФРС в течение 18-19 июня 2019 ФРС рынок ожидает возможное снижение учетной ставки в ближайшее время. Это привело к ослаблению американского доллара и к росту стоимости золота.

Кроме этого, на рост стоимости золота влияет торговая война между США и Китаем: инвесторы ищу возможность вкладывать средства с минимальным риском, поэтому растет спрос на драгоценные металлы.

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