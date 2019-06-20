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Espreso.tvОбществоЖители Одесской области просят у Зеленского смертной казни для убийц 11-летней Дарьи Лукьяненко и 5-летнего Кирилла Тлявова

Жители Одесской области просят у Зеленского смертной казни для убийц 11-летней Дарьи Лукьяненко и 5-летнего Кирилла Тлявова

К президенту Украины, генеральному прокурору и министру внутренних дел обратились с требованием применить смертную казнь относительно убийц 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области и 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком

Об этом депутат Ананьевского районного совета Владимир Седов сообщил в Facebook .

Отмечается, что обращение подписали жители города Ананьева, депутаты Ананьевского городского и районного совета.

  • 13 июня Дарья Лукьяненко пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась. 19 июня тело ребенка получили с выгребной ямы. Подозреваемым в убийстве ребенка оказался 26-летний местный житель Николай Тарасов. Основная версия - убийство на сексуальной почве.
  • 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня ранен полицейскими мальчик Кирилл Тлявов умер . Подозревают двух патрульных полицейских, которые развлекались с оружием.

 

 

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