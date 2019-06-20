Жители Одесской области просят у Зеленского смертной казни для убийц 11-летней Дарьи Лукьяненко и 5-летнего Кирилла Тлявова

20 июня, 2019, 14:47

К президенту Украины, генеральному прокурору и министру внутренних дел обратились с требованием применить смертную казнь относительно убийц 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области и 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком