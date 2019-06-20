Жара не уходит с Украины. Погода на сегодня

20 июня, 2019, 06:30

20 июня в Украине сохранится жаркая погода, температура поднимется до +35

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На западе жарко, до +30, местами кратковременные дожди и грозы, есть вероятность шквалов и града.

На севере существенные осадки маловероятны, до +32.

На востоке солнечная, сухая и жаркая погода, до +35.

В центре также очень жарко, до +35.

На юге до +34 и также сухо и жарко.

В Киеве существенные осадки маловероятны, до +32.