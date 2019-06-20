Жара не уходит с Украины. Погода на сегодня
20 июня, 2019, 06:30
20 июня в Украине сохранится жаркая погода, температура поднимется до +35
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
На западе жарко, до +30, местами кратковременные дожди и грозы, есть вероятность шквалов и града.
На севере существенные осадки маловероятны, до +32.
На востоке солнечная, сухая и жаркая погода, до +35.
В центре также очень жарко, до +35.
На юге до +34 и также сухо и жарко.
В Киеве существенные осадки маловероятны, до +32.
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