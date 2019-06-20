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Espreso.tvОбществоЗеленский впервые подписал закон

Зеленский впервые подписал закон


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон - №6350 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки"

Об этом говорится на странице закона на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что президент подписал закон 19 июня.

Им предусматривается единовременный отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней для лиц, усыновивших ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки,

При этом при усыновлении двух и более детей предоставляется 70 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

Законопроектом предусматривается, что такой отпуск предоставляется при условии, если заявление о ее предоставлении поступило не позднее 3 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

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