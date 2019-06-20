Зеленский впервые подписал закон

20 июня, 2019, 12:22

Об этом говорится на странице закона на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что президент подписал закон 19 июня.

Им предусматривается единовременный отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней для лиц, усыновивших ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки,

При этом при усыновлении двух и более детей предоставляется 70 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

Законопроектом предусматривается, что такой отпуск предоставляется при условии, если заявление о ее предоставлении поступило не позднее 3 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.