Зеленский прочитал письмо отца Гандзюк в Facebook и пригласил его на встречу в АП

20 июня, 2019, 12:58

Виктор Гандзюк обратился к Зеленскому в Facebook.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве" , - написал отец Екатерины.

На что президент ответил в комментариях: "Давайте встретимся в Администрации Президента. С вами соединится Мария (помощница, - Ред,)".