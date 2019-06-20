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Espreso.tvОбществоЗеленский прочитал письмо отца Гандзюк в Facebook и пригласил его на встречу в АП

Зеленский прочитал письмо отца Гандзюк в Facebook и пригласил его на встречу в АП

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу с отцом убитой Екатерины Гандзюк Виктором

Виктор Гандзюк обратился к Зеленскому в Facebook.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве" , - написал отец Екатерины.

На что президент ответил в комментариях: "Давайте встретимся в Администрации Президента. С вами соединится Мария (помощница, - Ред,)".

 

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