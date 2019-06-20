Зеленский прочитал письмо отца Гандзюк в Facebook и пригласил его на встречу в АП
20 июня, 2019, 12:58
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу с отцом убитой Екатерины Гандзюк Виктором
Виктор Гандзюк обратился к Зеленскому в Facebook.
"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве" , - написал отец Екатерины.
На что президент ответил в комментариях: "Давайте встретимся в Администрации Президента. С вами соединится Мария (помощница, - Ред,)".
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-