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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал указ о создании офиса президента и сокращения работников АП

Зеленский подписал указ о создании офиса президента и сокращения работников АП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса через реорганизацию и сокращение численности работников АП

Об этом сообщает сайт президента.

Отмечается, что Офис Президента Украины будет постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение полномочий президента

Указом предусматривается, шо Офис Президента Украины возглавляет Руководитель Офиса Президента Украины.

Ранее сообщалось , что АП планируют превратить из органа, который занимался кураторством над различными государственными институтами в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента.

"Планируем создать директората по определенным отраслям. Они будут осуществлять анализ и предлагать президенту, как решать существующие проблемы. То есть: аналитика, мониторинг ситуаций + предложения президенту", - рассказал заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

Напомним, переезд АП планируется в здание Украинского дома .

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