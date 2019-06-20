//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИтальянская лотерея разыгрывает €172.7 млн, украинцы могут участвовать в розыгрыше

Итальянская лотерея разыгрывает €172.7 млн, украинцы могут участвовать в розыгрыше

Итальянская лотерея SuperEnalotto давно завоевала сердца как простых обывателей, так и знаменитостей мирового масштаба

Билет на удачу в итальянскую лотерею приобретали Джордж Клуни, Элизабет Херли и Пэрис Хилтон. Больше всех повезло Мадонне – звезда сорвала большой куш в лотерее на родине пиццы и пасты.

 Если вы думали, что огромные лотерейные призы можно выиграть только в Соединенных Штатах, у нас есть для вас новости. Итальянская лотерея SuperEnalotto на этой неделе разыгрывает огромный джекпот, и вам вовсе необязательно мчаться в Италию, чтобы принять участие в игре.

SuperEnalotto - самая известная итальянская лотерея, и когда ее джекпоты достигают огромных размеров, она привлекает внимание во всем мире. Известно, что многие знаменитости пробовали играть в Супереналотто, но больше всех повезло Мадонне. Сообщалось, что певица приобрела 100 билетов SuperEnalotto во время своего мирового турне 2012 года, и  выиграла приз второй категории на сумму €120 000 (Мадонна пожертвовала свой выигрыш на строительство школы в Малави).

В настоящий момент сумма джекпота SuperEnalotto составляет 172 700 000 евро, и вы можете выиграть этот потрясающий приз из любой страны мира, заполнив лотерейный билет онлайн на сайте TheLotter.com.

Играть в SuperEnalotto онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте ведущего онлайн-сервиса theLotter.com и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете. На сайте theLotter представлено свыше пятидесяти крупнейших лотерей, включая американские лотереи Powerball и Mega Millions, европейские EuroMillions, EuroJackpot и SuperEnalotto.

Для участия в SuperEnalotto на theLotter, выберите шесть номеров от 1 до 90, а представители theLotter приобретут официальные билеты от вашего имени. В случае выигрыша джекпота SuperEnalotto, вы получите всю сумму приза, theLotter не взимает комиссию с выигрышей.

Украинцы могут принять участие в итальянской лотерее онлайн наравне с жителями Италии и побороться за крупнейший на сегодняшний день лотерейный джекпот в Европе. Лотерея проводит три еженедельных розыгрыша - по вторникам, четвергам и субботам, до ближайшего тиража осталось всего несколько часов.

Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот SuperEnalotto, приобретите билеты SuperEnalotto уже сегодня.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

20 июня, 2019 четверг

19 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать