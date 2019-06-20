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Espreso.tvНаукаИскусственный интеллект поможет диагностировать рак кожи

Искусственный интеллект поможет диагностировать рак кожи

Программисты научили нейросеть определять меланому по снимку, а также пневмонию - по рентгену легких

Об этом сообщает Naked Science.

Процесс диагностики удивительно прост. В приложении Check Melanoma, которое уже доступно для пользователей Android, необходимо зарегистрироваться и создать личный кабинет. В кабинет надо загрузить фотографии подозрительных родинок или рентген легких и направить на исследование.

Авторы отметили, что программа способна распознать исключительно качественные макроснимки, сделанные на расстоянии 15 сантиметров с четким фокусом на участке кожи, которую нужно проверить.

Программисты предупредили, что задачи программы не в том, чтобы заниматься самолечением, а чтобы побудить человека обратиться к врачу.

Пример исследования на сайте Check Melanoma
  • Меланома - самая опасная форма рака кожи, развивающаяся из пигментных клеток - меланоцитов.
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