Искусственный интеллект поможет диагностировать рак кожи
20 июня, 2019, 16:06
Программисты научили нейросеть определять меланому по снимку, а также пневмонию - по рентгену легких
Об этом сообщает Naked Science.
Процесс диагностики удивительно прост. В приложении Check Melanoma, которое уже доступно для пользователей Android, необходимо зарегистрироваться и создать личный кабинет. В кабинет надо загрузить фотографии подозрительных родинок или рентген легких и направить на исследование.
Авторы отметили, что программа способна распознать исключительно качественные макроснимки, сделанные на расстоянии 15 сантиметров с четким фокусом на участке кожи, которую нужно проверить.
Программисты предупредили, что задачи программы не в том, чтобы заниматься самолечением, а чтобы побудить человека обратиться к врачу.
Пример исследования на сайте Check Melanoma
- Меланома - самая опасная форма рака кожи, развивающаяся из пигментных клеток - меланоцитов.
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