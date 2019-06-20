Вакарчук назвал еще трех доноров своей партии

20 июня, 2019, 10:14

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук представил еще трех доноров своей политсилы

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Взносы в поддержку партии сделали:

финансовый директор компании "Чумак" Андрей Левчук;

соучредитель и генеральный директор маркетплейсу Kasta.ua Андрей Логвин;

основатель и генеральный директор ІТ-компании MacPaw Александр Косован.

Отмечается, что все взносы они делают как физические лица, а не от имени своих компаний.

Ранее Вакарчук назвал первую тройку спонсоров партии. В частности: