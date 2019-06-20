Вакарчук назвал еще трех доноров своей партии
20 июня, 2019, 10:14
Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук представил еще трех доноров своей политсилы
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Взносы в поддержку партии сделали:
- финансовый директор компании "Чумак" Андрей Левчук;
- соучредитель и генеральный директор маркетплейсу Kasta.ua Андрей Логвин;
- основатель и генеральный директор ІТ-компании MacPaw Александр Косован.
Отмечается, что все взносы они делают как физические лица, а не от имени своих компаний.
Ранее Вакарчук назвал первую тройку спонсоров партии. В частности:
- инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса;
- региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук;
- экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-