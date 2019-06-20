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Espreso.tvОбществоВакарчук назвал еще трех доноров своей партии

Вакарчук назвал еще трех доноров своей партии

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук представил еще трех доноров своей политсилы

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Взносы в поддержку партии сделали:

  • финансовый директор компании "Чумак" Андрей Левчук;
  • соучредитель и генеральный директор маркетплейсу Kasta.ua Андрей Логвин;
  • основатель и генеральный директор ІТ-компании MacPaw Александр Косован.

Отмечается, что все взносы они делают как физические лица, а не от имени своих компаний.

Ранее Вакарчук назвал первую тройку спонсоров партии. В частности:

  • инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса;
  • региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук;
  • экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.

 

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