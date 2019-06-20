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Espreso.tvОбществоВ Зеленского объяснили, при каких условиях готовы объединиться с "Голосом" в коалицию

В Зеленского объяснили, при каких условиях готовы объединиться с "Голосом" в коалицию

"Слуга народа" объединится с "Голосом" при условии совпадения ценностей и взглядов

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина" .

"Вопрос ведь не с кем ты будешь объединяться, вопрос - зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии" Слуга народа ", то, теоретически, объединение возможно" - сказал Разумков.

Также он не ответил, с кем планирует объединиться и сказал, что это зависит от того, за кого проголосуют украинцы.

"С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я хотел бы увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам по пути", - добавил глава партии.

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