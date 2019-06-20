В Зеленского объяснили, при каких условиях готовы объединиться с "Голосом" в коалицию
20 июня, 2019, 13:28
"Слуга народа" объединится с "Голосом" при условии совпадения ценностей и взглядов
Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина" .
"Вопрос ведь не с кем ты будешь объединяться, вопрос - зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии" Слуга народа ", то, теоретически, объединение возможно" - сказал Разумков.
Также он не ответил, с кем планирует объединиться и сказал, что это зависит от того, за кого проголосуют украинцы.
"С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я хотел бы увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам по пути", - добавил глава партии.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-