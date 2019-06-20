В Венгрии приговорили к пожизненному заключению виновных в смерти 71 беженца

20 июня, 2019, 14:55

Гражданина Афганистана и трех его сообщников из Болгарии признали виновными в организованной торговле людьми и непредумышленном убийстве

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на западные СМИ.

Суд в Венгрии принял решение в отношении гражданина Афганистана и трех его сообщников из Болгарии, чьи действия привели к смерти 71 человека в 2015 году.

32-летнего Самсура Лаху, который возглавлял группу, и трех его подельников признали виновными в организованной торговле людьми и непредумышленном убийстве. В 2015 году они оставили близ австрийской деревни герметически закрытый автомобиль-рефрижератор с 71 человеком внутри.

Как установил суд, мужчины отказались открыть дверь, чтобы впустить воздух, несмотря на просьбы людей, которые задыхались внутри.

Судья Эрик Мезолаки зачитал решение суда, согласно которому трое из осужденных без права на условное освобождение. Еще один должен будет провести за решеткой не менее 30 лет, прежде чем ходатайствовать об увольнении.

Следствие установило, что Лаху возглавлял группу, а из трех граждан Болгарии один был его заместителем, второй - водителем автомобиля, еще один был за рулем машины, которая сопровождала рефрижератор.

Автомобиль с людьми, которые задохнулись, нашли возле австрийской деревни Никкельсдорф вблизи границы с Венгрией в августе 2015 года. Жертвы были беженцами из Афганистана, Ирана, Ирака и Сирии, из них 59 - мужчины, восемь женщин и четверо детей.