В Украину прибыл сверхсовременный вертолет для системы авиабезопасности МВД
Об этом сообщается на Едином портале органов системы управления МВД Украины.
"У нас очередной праздник, очередное получение Н225 в рамках контракта. Это еще один образец современного транспортного средства, которое будет выполнять задачи в Системе авиационной безопасности МВД. Пилотирование из Франции в Украину этого вертолета выполняли наши пилоты. Это был длительный перелет 2500 километров, существенный вызов и хорошая проверка навыков нашего экипажа", - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
Сергей Гончаров отметил, что этот год также отличился поставкой еще одного Н225. Кроме того, два новых вертолета Н125 будет передано летному колледжу в Кременчуге, который уже вошел в систему МВД.
"Это будет значительно более качественный уровень подготовки. У каждого выпускника будет не менее 170 часов летной подготовки", - подчеркнул замминистра.
В свою очередь, командир Нежинского авиационного отряда Иван Коробка отметил, что до конца года будут готовы к полетам минимум восемь авиационных экипажей.
"На сегодняшний день в качестве командиров экипажей Н225 подготовлено шесть командиров. Два командира экипажа прошли подготовку и обучение во Франции. А сейчас на базе авиационного отряда мы готовим вторых пилотов. Они уже изучили все теоретические вопросы и сейчас уже приступают к практическим отработкам. В дальнейшем подготовка специалистов будет проходить быстрее - мы набираем дополнительных инструкторов ", - отметил Иван Коробка.
Глава Государственной службы Украины Николай Чечеткин добавил, что вертолеты несут боевые дежурства и привлекаются к выполнению задач по назначению. Неоднократно вертолеты привлекались для доставки оперативных групп в зону стихийного бедствия и работали в зоне ООС на Донбассе.
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