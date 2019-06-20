В Украину прибыл сверхсовременный вертолет для системы авиабезопасности МВД

20 июня, 2019, 19:18

20 июня еще один вертолет Н225 прилетел из Франции и пополнил авиапарк в Нежине в рамках договора между МВД и компанией Airbus

Об этом сообщается на Едином портале органов системы управления МВД Украины.

"У нас очередной праздник, очередное получение Н225 в рамках контракта. Это еще один образец современного транспортного средства, которое будет выполнять задачи в Системе авиационной безопасности МВД. Пилотирование из Франции в Украину этого вертолета выполняли наши пилоты. Это был длительный перелет 2500 километров, существенный вызов и хорошая проверка навыков нашего экипажа", - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Сергей Гончаров отметил, что этот год также отличился поставкой еще одного Н225. Кроме того, два новых вертолета Н125 будет передано летному колледжу в Кременчуге, который уже вошел в систему МВД.

"Это будет значительно более качественный уровень подготовки. У каждого выпускника будет не менее 170 часов летной подготовки", - подчеркнул замминистра.

В свою очередь, командир Нежинского авиационного отряда Иван Коробка отметил, что до конца года будут готовы к полетам минимум восемь авиационных экипажей.

"На сегодняшний день в качестве командиров экипажей Н225 подготовлено шесть командиров. Два командира экипажа прошли подготовку и обучение во Франции. А сейчас на базе авиационного отряда мы готовим вторых пилотов. Они уже изучили все теоретические вопросы и сейчас уже приступают к практическим отработкам. В дальнейшем подготовка специалистов будет проходить быстрее - мы набираем дополнительных инструкторов ", - отметил Иван Коробка.

Глава Государственной службы Украины Николай Чечеткин добавил, что вертолеты несут боевые дежурства и привлекаются к выполнению задач по назначению. Неоднократно вертолеты привлекались для доставки оперативных групп в зону стихийного бедствия и работали в зоне ООС на Донбассе.