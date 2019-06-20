//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украину прибыл сверхсовременный вертолет для системы авиабезопасности МВД

В Украину прибыл сверхсовременный вертолет для системы авиабезопасности МВД

20 июня еще один вертолет Н225 прилетел из Франции и пополнил авиапарк в Нежине в рамках договора между МВД и компанией Airbus

Об этом сообщается на Едином портале органов системы управления МВД Украины.

"У нас очередной праздник, очередное получение Н225 в рамках контракта. Это еще один образец современного транспортного средства, которое будет выполнять задачи в Системе авиационной безопасности МВД. Пилотирование из Франции в Украину этого вертолета выполняли наши пилоты. Это был длительный перелет 2500 километров, существенный вызов и хорошая проверка навыков нашего экипажа", - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Сергей Гончаров отметил, что этот год также отличился поставкой еще одного Н225. Кроме того, два новых вертолета Н125 будет передано летному колледжу в Кременчуге, который уже вошел в систему МВД.

"Это будет значительно более качественный уровень подготовки. У каждого выпускника будет не менее 170 часов летной подготовки", - подчеркнул замминистра.

В свою очередь, командир Нежинского авиационного отряда Иван Коробка отметил, что до конца года будут готовы к полетам минимум восемь авиационных экипажей.

"На сегодняшний день в качестве командиров экипажей Н225 подготовлено шесть командиров. Два командира экипажа прошли подготовку и обучение во Франции. А сейчас на базе авиационного отряда мы готовим вторых пилотов. Они уже изучили все теоретические вопросы и сейчас уже приступают к практическим отработкам. В дальнейшем подготовка специалистов будет проходить быстрее - мы набираем дополнительных инструкторов ", - отметил Иван Коробка.

Глава Государственной службы Украины Николай Чечеткин добавил, что вертолеты несут боевые дежурства и привлекаются к выполнению задач по назначению. Неоднократно вертолеты привлекались для доставки оперативных групп в зону стихийного бедствия и работали в зоне ООС на Донбассе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать