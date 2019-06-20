В суд поступил иск об увольнении руководителя Укравтодора
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение о назначении Славомира Новака и.о. председателя "Укравтодора", говорится в сообщении.
Отмечается, что истец просит суд признать отсутствие у Новака компетенции (полномочий) выковывать обязанности и просит суд обязать Кабмин немедленно уволить его от должности.
В пресс-службе отмечают, что истец просит признать отсутствие у Кабмина компетенции, в частности, допускать иностранных граждан к руководству центральными органами исполнительной власти, назначать лиц на должности государственной службы категории "А" без проведения конкурсного отбора, а также назначать исполняющих обязанности руководителей центральных органов исполнительной власти на срок не более 3-х месяцев.
Отмечается, что суд просят признать противоправными действия СБУ, которые заключаются в предоставлении Новаку допуска к государственной тайне и просят обязать спецслужбу отменить этот допуск.
При этом, имя истца в суде не называют.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства и наличия правовые основания для принятия мер обеспечения иска, говорится в сообщении.
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