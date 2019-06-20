В сети появилась неизвестная песня Фредди Меркьюри

20 июня, 2019, 17:27

В сети опубликовали ранее неизданную версию сольной песни фронтмена легендарной группы Queen Фредди Меркьюри под названием "Time Waits For no One" 1986 года

Об этом сообщает BBC News.

Впервые песня была записана в 1986 году с коротким названием "Time" .Фредди Меркьюри записал ее вместе с "In My Defence" для одноименного мюзикла Дэйва Кларка.

Первая версия была записана в рок-аранжировке с бэк-вокалом, гитарами и ударными. Новая же версия состоит только из вокальной партии Фредди Меркьюри и фортепианного аккомпанемента.

Композитор и автор песен Дэйв Кларк дал песни новую жизнь: в течение двух лет он собирал по фрагментам записи с репетиций, чтобы точно воспроизвести голос легендарного артиста. Песня вышла под полным названием - "Time Waits For no One". Фортепиано было записано заново в 2018 году Майком Морано.