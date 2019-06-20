В РФ говорят, что уже проложили 59% Северного потока-2

Об этом сообщили 19 июня в пресс-службе Газпрома.

Отмечается, что это составляет более 59% от протяженности газопровода.

Отметим, газопровод Северный поток-2 имеет поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России. Согласно проекту, он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

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Напомним, работы по строительству планировалось завершить в 2019 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока - 2" , несмотря на возможные санкции США.

Как сообщалось, в марте Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании и альтернативного маршрута для "Северного потока-2".

Экс-канцлер Германии, а по совместительству - глава комитета акционеров Nord Stream, Герхард Шредер заявил, что основной причиной задержки со строительством "Северного потока-2" является давление США на Данию.

После этого Коболев заявил, что ни при каких обстоятельствах "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года. В связи с этим "Газпрому" придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу, либо договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам, отметил он.

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года. По его словам, нет никаких "роковых юридических препятствий".