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Espreso.tvОбществоВ РФ говорят, что уже проложили 59% Северного потока-2

В РФ говорят, что уже проложили 59% Северного потока-2

По дну Балтийского моря проложено около 1450 км газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщили 19 июня в пресс-службе Газпрома.

Отмечается, что это составляет более 59% от протяженности газопровода.

Отметим, газопровод Северный поток-2 имеет поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России. Согласно проекту, он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

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