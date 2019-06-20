В РФ говорят, что уже проложили 59% Северного потока-2
Об этом сообщили 19 июня в пресс-службе Газпрома.
Отмечается, что это составляет более 59% от протяженности газопровода.
Отметим, газопровод Северный поток-2 имеет поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России. Согласно проекту, он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.
Читайте также: Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
Напомним, работы по строительству планировалось завершить в 2019 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока - 2" , несмотря на возможные санкции США.
-
Как сообщалось, в марте Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании и альтернативного маршрута для "Северного потока-2".
-
Экс-канцлер Германии, а по совместительству - глава комитета акционеров Nord Stream, Герхард Шредер заявил, что основной причиной задержки со строительством "Северного потока-2" является давление США на Данию.
-
После этого Коболев заявил, что ни при каких обстоятельствах "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года. В связи с этим "Газпрому" придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу, либо договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам, отметил он.
-
Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года. По его словам, нет никаких "роковых юридических препятствий".
-
15 апреля компания Nord Stream 2 AG подала Датском энергетическому агентству заявку на согласование третьего варианта маршрута газопровода.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-