В "Голосе" прокомментировали возможную коалицию со "слугой народа"

20 июня, 2019, 14:19

Теоретически партия "Голос" может объединиться с любой не пророссийской политической силой

Об этом заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин, передает Радио Свобода .

"Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, соответствующую" Голосу ". Поэтому да, действительно, теоретически - вполне возможно. Практически - нужно заходить в переговоры, но в переговоры о создание коалиции ", - сказал Юрчишин.

В то же время он исключил факт объединения политических сил и отметил, что речь может идти о партнерстве.

"Объединение политических сил вообще не предусматривает украинское законодательство, но формирование партнерства, то есть коалиции для осуществления программ, которые согласуют между собой политические силы. Это может быть одна, две, три, сколько угодно, сколько пожелает украинский народ, и сколько политических сил для себя поставят интересы Украины выше своих партийных интересов ", - добавил он.