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Espreso.tvМирВ Молдове обвалилась девятиэтажка, эвакуировали 46 человек

В Молдове обвалилась девятиэтажка, эвакуировали 46 человек

На севере Молдовы в городе Атаки упала часть девятиэтажного жилого дома

Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон в Facebook .

"В Атаках обвалилась часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей", - отметил Додон.

Отмечается, что полиция окружила заваленную здание. На месте собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям.

В комиссии сообщили, что этот жилой дом давно был признан аварийным, но людей почему-то не отселяли. Однако за несколько часов до обвала из дома эвакуировали 46 жителей, среди которых и дети.

Премьер-министр Майя Санду отметила, что инцидент обсудят на заседании правительства 20 июня.

"Мы обсудим возможности поддержать людей, пострадавших и оставшихся без жилья, и расследуем инцидент", - отметила премьер.

Отмечается, что комиссия по чрезвычайным ситуациям сообщила, что жертв удалось избежать благодаря тому, что за несколько часов до обвала из дома эвакуировали 46 жителей, среди которых и дети.
 
 
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