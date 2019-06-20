В Молдове обвалилась девятиэтажка, эвакуировали 46 человек
Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон в Facebook .
"В Атаках обвалилась часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей", - отметил Додон.
Отмечается, что полиция окружила заваленную здание. На месте собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям.
В комиссии сообщили, что этот жилой дом давно был признан аварийным, но людей почему-то не отселяли. Однако за несколько часов до обвала из дома эвакуировали 46 жителей, среди которых и дети.
Премьер-министр Майя Санду отметила, что инцидент обсудят на заседании правительства 20 июня.
"Мы обсудим возможности поддержать людей, пострадавших и оставшихся без жилья, и расследуем инцидент", - отметила премьер.
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